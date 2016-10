Zonnige Zondag.....

Op deze zonnige zondag avond want wat was het mooi weer vandaag,even heerlijk een straatje om in onze buurt, en natuurlijk weer de camera mee. het viel tegen wat betreft paddenstoelen hier. maar toch mooie kleuren vast gelegt.we komen niet meer zoveel in de bossen door het slechte lopen van mijn Ger. gelukkig heeft hij nu de scootmobiel om toch naar buiten te gaan,het is niet anders en ik geniet van de kleine dingen die we wel hebben hoor moed erin houden.....groet jullie allen Jeanne