herfst in de bossen...





Ja herfst in de bossen jammer genoeg kunnen wij er niet altijd meer opuit, ik ga wel in mijn buurt alleen maar is niet gezellig,samen is leuker maar kan niet altijd, van de week geprobeerd stukje de bossen in en heb wat foto,s kunnen maken, heerlijk al die bladeren prachtig om te zien en in te lopen. frisse neus hoewel het nu een stukje kouder is maar het is herfst........gr.Jeanne