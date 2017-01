Spruw....

Was eerst niet van plan hier een blog aan te wijden maar toch maar doen,ik heb namelijk 6 weken getobt met spruw in mijn mond,een schimmel infectie die besmetelijk is en erg veel pijn in heel de mond en de tong.Kwam bij de dokter oei geen tanden poetsen en niet spoelen met mondwater en zalf gekregen,4x per dag lepeltje in de mond er inhouden en dan doorslikken afschuwelijk bah, na 4 weken en iedere week een tube opgebruikt te hebben geen resultaat, de dokter heeft de kno arts gebeld en kreeg voor 14 dagen zware pillen waarbij ik moest stoppen met medicijnen die ik altijd in neem, nou geen pretje maar het heeft geholpen gelukkig,.....dus dat was een periode van geen kusjes van kinderen en mijn Ger maar het is voorbij....

gr.Jeanne