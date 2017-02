Shirley in Australie.....





De laatste tijd weing nieuws te melden door het koude weer veel thuis of een rondje om onze flat. Ik heb een poosje terug geschreven dat kleindochter Shirley ging backpacken naar Australie, ze is begin december gegaan en heeft het erg naar de zin ,veel nieuwe vrienden gemaakt en over een poosje de oversteek naar New Zeeland, we hebben regelmatig contact erg leuk en wat fijn dat het kan,ik dacht laat een paar foto,s op mijn blogje zien, ik ben een trotse oma hoor...... Gr,Jeanne