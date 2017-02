Wandeling

Wat een weertje vandaag dan moeten we naar buiten, Ben onze vijver eens gaan bekijken maar het ziet er heel kaal uit,ook de fontein werkt nog niet kans op nachtvorst is er nog steeds,de eenden waren wel aanwezig maar veraf, het wachten is ook hier nodig voor de begroeing en wat meer leven.de foto,s zijn niet geweldig door inval van de zon......maar de eerste puntjes van de narsissen heb ik wel gezien geduld hebben nog.

Groet Jeanne