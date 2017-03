Langs rivier """de Dommel"'

Met een heerlijk zonnetje vandaag weer eens de natuur in, en wat heb ik genoten het kan niet meer zo vaak wegens het slecht lopen van mijn Ger,Met de stok mee vandaag toch drie kwartier rond de rivier gelopen en foto,s gemaakt van het nieuwe leven om ons heen.Ik heb het er vaak moeite mee dat het niet meer zo vaak kan en ga ik in mijn buurt, alleen erop uit vind ik niet leuk. we kijken gewoon terug op mooie tijden en gaan door.....gr.Jeanne