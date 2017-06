trotse oma

Ja hier is de trotse oma nog eens, want kleindochter Shirley zit in China heeft haar reisverzekering verlengd en op naar Hong Kong,heeft wel een vriendje ontmoed maar die is inmiddels naar huis dus gaat ze weer alleen verder,knap van haar half jaar weg en wat de plannen verder zijn weten we niet, maar we hebben goed contact en dat is erg fijn. plaats een paar foto van de Chinese muur waar ze was 6000 kilometer lang poe!....

Gr.Jeanne