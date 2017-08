Dahlia,s





Maar weer eens iets van me laten horen, hoewel de animo bij de 50 plussers op een klein pitje staat, maar het mooie weer lokt andere kanten in denk ik. Ik ben geboren lang geleden in de Dahliastraat, vandaar mijn liefde voor de mooie kleuren van die bloemen, natuurlijk hadden we een lange tuin met mijn vaders hobby het kweken van Dahlia,s vaak hielp ik hem mee want bepaalde kleine knopjes moesten verwijderd worden en dat was veel werk, maar dan werden de bloemen mooier, er was een clubje de Dahliavereniging.wie de mooiste had viel in de prijzen, kijk er leuk op terug en mooi blijven ze.......gr.Jeanne