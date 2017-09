Langs de Karpendonkse plas...

Gister waren we dus gaan wandelen langs de karpendonkse plas,een prachtig water met veel eenden en zwanen en watervogels,Ook ontdekten we een reiger ingezoomd de foto maar heel duidelijk is hij niet, Er ligt een geweldig restaurant wat leeg staat heel jammer, de reden is me niet bekent.Maar we hebben heerlijk gewandeld en wat foto,s gemaakt. ...gr.Jeanne