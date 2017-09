Beetje herfst...

Een beetje herfst tegen gekomen die tijd gaan we weer tegemoed, en is vandaag goed te merken wind en regen kwam ik tegen toen ik mijn boodschappen ging doen,maar ook dat kan mooi zijn straks met het kleuren van de bomen dat is toch ook genieten vind ik, maar het is weer even wennen, .....gr.Jeanne